محمد رمضان يتعرض لهجوم بعد سخريته من نجم مصري كبير

تعرض الفنان المصري، محمد رمضان، لهجوم من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سخريته من الفنان محمد التاجي.

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ونشر محمد رمضان فيديو لأحد اللقاءات التلفزيونية التي حل محمد التاجي ضيفا بها مؤخرا، والذي استنكر فيها التاجي، ما قام به محمد رمضان في أحد أغنياته، التي ألقى بها بالدولارات بحمام السباحة.

وعلق رمضان على ما قاله محمد التاجي: "الفنان القدير محمد التاجي، حضرتك تملك تاريخ لا يقدر بمال.. الفلوس مهمة بس التاريخ أهم.. ربنا يباركلك في صحتك وعمرك.. ولو خيروني بين التاريخ والفلوس، بصراحة هختار الفلوس، وابقى أخد دروس تاريخ على حسابي".

وتداول نشطاء المنشور على نطاق واسع، معتبرين ما كتبه رمضان سخرية بفنان كبير، له تاريخ عظيم في الفن، مطالبينه بالاعتذار.

واضطر محمد رمضان لحذف المنشور بعد دقائق من نشره، بسبب الهجوم الذي تعرض له.

المصدر: RT