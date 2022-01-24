مصر.. تحرك قضائي ضد يوتيوبر بسبب فيلم منى زكي المثير للجدل

تقدم محامي نقابة المهن التمثيلية في مصر شعبان سعيد، ببلاغ ضد يوتيوبر أساء للفنانين في فيديو نشره على قناته في موقع "يوتيوب".

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وأفاد سعيد، بأن اليوتيوبر يُدعى أحمد وجيه، يقدم العديد من الفيديوهات والتي يسيء من خلالها للفنانين ويروّج لشائعات مغلوطة عنهم، ويضع عناوين مثيرة من أجل كسب المشاهدات، كما أنه يتابعه 286 ألف مشترك على القناة.

وجاء في البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد، أن "الدكتور أشرف زكي، فوجئ بانتشار فيديو على موقع يوتيوب مـن المدعـو أحمد وجيه، بتاريخ 21 يناير، ويعمل على ترويج الشائعات والإساءة إلى عدد من الفنانين، فضلًا عن الإساءة إلى نقابة المهن التمثيلية، إذ وجه عدة ألفاظ تُعد طعنًا في الأعراض، ومنها جملة الوسط الفني لا يوجد فيه ما يُسمى بالاحترام، بالإضافة إلى العديد من الألفاظ النابية التي وجهها لأبناء الوسط الفني".

وأضاف شعبان سعيد، أن "أحمد وجيه، سب عددًا من الفنانين بذات الفيديو ونشر وروج أخبارًا كاذبة عنهم، وزعم أن بعض الفنانين يقومون بأمور خادشة ومسيئة لهم ولنقابة المهن التمثيلية، متهمًا إياه بتهمة التشهير وسب وقذف وطعن في الأعراض، مما تسبب في أضرار مادية وأدبية جسيمة".

المصدر: "المصري اليوم"