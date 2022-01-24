المغرب.. فتح تحقيق في شبهات تعرض 30 طفلا للاغتصاب بمدينة طنجة
RT
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ذكرت وسائل إعلام مغربية أن السلطات القضائية في مدينة طنجة فتحت تحقيقا في "ادعاءات" بشأن تعرض 30 طفلا نزيلا بمركز اجتماعي لعمليات اغتصاب.
وأفادت صحيفة المساء بأن محققين أمنيين، بتعليمات من النيابة العامة، "استمعوا في محاضر رسمية إلى عدد من الضحايا، الذين يتهمون شخصين من جنسية أجنبية، كانا يتوليان تسيير أمور المركز الاجتماعي، بتعريضهم للاغتصاب وهتك العرض".
ونُقل عن التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب إعلانها أنها "تتابع هذا الموضوع عن كثب منذ إعلان عدد من الأطفال النزلاء بالمركز، في برنامج إذاعي، عن وقوعهم ضحية الاغتصاب من طرف عاملين بالمركز".
المصدر: هسبريس
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