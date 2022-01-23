بيان عاجل إلى رئاسة البرلمان المصري بمنع فيلم "أصحاب ولا أعز"

تقدم البرلماني المصري، محمود قاسم، ببيان عاجل إلى مجلس النواب بخصوص ما تضمنه فيلم "أصحاب ولا أعز" يطلب فيه بمنع عرض الفيلم في مصر.

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وفي التفاصيل، تقدم النائب محمود قاسم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب المصري، المستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، بشأن ما تضمنه فيلم "أصحاب ولا أعز" المثير للجدل من محتوى "يتصادم مع النظام والآداب والأخلاق في مصر التي تعود عليها المصريون"، حيث أعرب محمود قاسم عن "أسفه الشديد لترويج الفيلم للمثلية والشذوذ وغيرها من الأفكار الهدامة التي تتعارض مع المجتمع المصري الذي يرفض وبشدة مثل هذه الأمور والأفكار الشاذة"، متسائلا عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة بعد عرض هذا الفيلم.

وطالب النائب محمود قاسم بضرورة "المنع الفوري لاستمرار عرض هذا الفيلم، وبأن يكون لوزارة الثقافة دورها في منع عرض أي أفلام هابطة تتعارض مع القيم والتقاليد والأخلاق المصرية الاصيلة مستقبلا، كما طالب من المستشار حنفي جبالي بأن يتم إدراج بيانه العاجل في جلسة المجلس اليوم".

المصدر: "المصري اليوم"