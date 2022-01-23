بعد جدل واسع وانتقادات طالته.. هل سيتم عرض "أصحاب ولا أعز" على الجمهور في مصر؟

علق رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، خالد عبد الجليل، على الجدل الكبير حول فيلم "أصحاب ولا أعز" المعروض على شبكة "نيتفلكس".

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أوضح خالد عبد الجليل قائلا: "هذا الفيلم لا علاقة له بمصر لا من قريب ولا من بعيد، هذا فيلم لبناني بالكامل ولسنا طرفا فيه بأي شكل من الأشكال".

وأكمل عبد الجليل: "هذا الفيلم من إنتاج "نيتفليكس"، وهي منصة دولية، وقد لا يطلبوا عرضه في مصر، وإذا تم طلب ذلك، فيعرض الفيلم على الرقابة، ويخضع لشروطها ومعايرها".

وأضاف رئيس جهاز الرقابة: "أنا لم أشاهد الفيلم، لكن طبعا أي حاجة تخرج عن القيم والتقاليد والمعايير الرقابية الصارمة الموجودة في مصر لن تعرض".

تجدر الإشارة إلى أن فيلم "أصحاب ولا أعز"، مأخوذ عن الفيلم الإيطالي "Perfect Stranger"، وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة القادمة لكل واحد منهم على مرأى ومسمع الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار( الواردة في الرسائل التلفونية) التي لم يكن يعرف عنها أحد، بمن فيهم أقرب الأصدقاء. ويجسد الفنان اللبناني، فؤاد يمين، شخصية مثلي جنسيا كان يخفي الأمر عن أصدقائه.

المصدر: "المصري اليوم"