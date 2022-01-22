شاهد.. مشهد منى زكي وهي تخلع ملابسها الداخلية يثير ضجة ويعرضها لانتقادات لاذعة!

أثارت الفنانة المصرية، منى زكي، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مشهد، وصفه العديد بالجريء، من فيلم "أصحاب ولا عز" الذي طرحته منصة "نتفليكس" مؤخرا.

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وتظهر منى زكي في أحد المشاهد وهي تخلع ملابسها الداخلية التحتية وتضعها في حقيبتها، قبل خروجها من المنزل للقاء أصدقائها، الأمر الذي عرضها لهجوم واسع من الجمهور وانتقادات لاذعة، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

كما عبر البعض عن غضبهم مما قامت به من تلفظ بكلمات وصفها الجمهور بـ"الإباحية"، وتم اتهامها بالترويج للمثلية الجنسية، حيث قام زميلها في الفيلم، الفنان اللبناني فؤاد يمين، بتمثيل شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه.

و"أصحاب ولا أعز" أول فيلم عربي تنتجه نتفليكس، من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة، في أول تجاربه الإخراجية.

تدور أحدث "أصحاب ولا أعز" حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد، بمن فيهم أقرب الأصدقاء.

مشهد أُعتبر خادش للحياء لـ #منى_زكي من فيلمها الأخير #اصحاب_ولاأعز على منصة نتفلكس pic.twitter.com/cqcScI7RBD — Talal Alomrany 98 (@AlomraniTalal) January 21, 2022

المصدر: RT