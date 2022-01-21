أول أفلام نتفليكس بالعربية يثير جدلا بألفاظه وظهور مثلي جنسيا ومشهد جريء لمنى زكي

أثار فيلم "أصحاب ولا أعز"، من إنتاج منصة نتفليكس للأفلام العربية، الجدل بسبب محتواه الجريء، بعد ساعات فقط على طرحه.

وتباينت ردود أفعال مشاهدي العمل بين مؤيدين للفكرة المأخوذة من الفيلم الإيطالي الشهير "Perfect Stranger"، الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة حول العالم، وبين رافضين خاصة لتناوله موضوع المثلية الجنسية.

و"أصحاب ولا أعز" أول فيلم عربي تنتجه نتفليكس، من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة، في أول تجاربه الإخراجية.

وتدور أحدث "أصحاب ولا أعز" حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد، بمن فيهم أقرب الأصدقاء.

وقام الممثل اللبناني فؤاد يمين بتمثيل شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه، وطالت الانتقادات أيضا بعض مشاهد الفيلم خاصة ألفاظه التي وصفها الكثيرون بالخارجة عن المألوف، ومشهد جريء للفنانة المصرية منى زكي التي تقوم في أحد المشاهد بخلع ملابسها الداخلية أمام الكاميرا.

نتفليكس شايفين إن مافيش فروق ثقافية بين البشر، اللي عايش ف إمبابة بيبُص للكون زي اللي عايش ف مانهاتن وكمان بيشاركه نفس الهموم والأزمات الوجدانية والحياتية..دا غير إن منى زكي بقت بتعمل سينما غير نظيفة وبتقلع الأندروير كمان قدام الناس😄#اصحاب_ولا_اعز — 𝔐𝔲𝔰𝔱𝔞𝔣𝔞 🌱 (@mab985) January 21, 2022

هذا غير المشاهد والافكار والالفاظ الي مالها داعي واقحامها بشكل غير مبرر مثل مشهد منى زكي قبل ماتخرج من البيت وحكايتها مع زوجها !! قمة الاسفاف بالطرح

فلم نتفلكسي قذر بإمتياز #اصحاب_ولا_اعز — lele (@LoLoLeLe971) January 21, 2022

كتمثيل اياد نصار كان افضل واحد بيهم

اما مني زكي من كد ما مثلت الدور كلش مضبوط بدور الزوجة الي مو جذابة ف بسبب دورها واتقانهت لدورها راح تكرها وتشوف نادين مثلت افضل منها

اما كقصة ف لاتمت للواقع العربي بصلة واكو هواية الفاظ مقرفة واما خوضهم للمثلية صار شي مبتذل#أصحاب_ولا_أعز — وسن الرصافي (@wassannotsawsan) January 21, 2022

وشو حلوين خطوط العين بوجه @NadineLabaki كيف تاركتهن عالكاميرا بالفيلم ومتصالحة مع فكرة العمر عادي ببساطة..ياريت تعدي غيرها لانو صرنا نحس حتى تجعيدة الضحكة غلط ولازم نشد ونحط بوتوكس لانو عيب يبيّن عمرنا عوجهنا!#صباح_الخير#أصحاب_ولا_أعز#نتفليكس — The Roula (@the_roula) January 21, 2022

#PerfectStrangers 🎬🇱🇧

The story of this Arabic remake isn't new to me but it’s still highly entertaining, intriguing & intense. I was completely involved by the interesting conversations with its nice topics & implications. The cast is brilliant, with great superb performances. pic.twitter.com/CxejdOq7AU — Abbas 🇱🇧 (@noir_arcenciel) January 21, 2022

#اصحاب_ولا_اعز

إياد نصار ومني زكي لازم يتعدموا بعد الفيلم دا احنا عدينا مرحلة الفجر والله الي بيحصل دا مستحيل دا احنا داخلين على سواد اقسم بالله — YosefElhindy (@ElhindyYosef) January 21, 2022

اداء الممثلين والاخراج متميز ومختلف لاكن يؤخذ علي النسخه العربية #اصحاب_ولا_اعز انها لم تضيف جديد في احداث القصه الاصلية او تدخل تعديلات مشابهه لشكل العلاقات في منطقتنا. في المجمل هي استنساخ كامل لنفس المشاهد الاصليه — Mahmoud Hajo 🇸🇩 (@mahmodhajo) January 21, 2022

برافووووووووووووو فيلم يستحق المشاهدة بقوة فيه حوارات ولا اروع. #مجتمع_الميم انصحكم بالمشاهدة بدون تفاصيل اكثر عشان ما ينحرق عليكم #اصحاب_ولا_اعز — Just Sayin ♂ (@JustSayingUS) January 21, 2022

المصدر: وكالات