مصر.. ضربة أمنية موجعة لعصابة مكونة من 15 شخصا تورطوا بغسيل الأموال

وجهت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ضربة موجعة لتشكيل عصابي تخصص بالإتجار بالمخدرات بمحافظة مطروح وقام أعضاؤه الـ15 بغسيل الأموال بقيمة 200 مليون جنيه لإخفاء مصادرها.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 15 شخصا 7 منهم لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وحاول التشكيل العصابي المكون من 15 شخصا، غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبا.

ناصر حاتم

المصدر: RT