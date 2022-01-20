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مصر.. نشر فيديو خلال بث مباشر يثير جدلا واسعا في البلاد

مجتمع

مصر.. نشر فيديو خلال بث مباشر يثير جدلا واسعا في البلاد
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لسيدة مقيمة بمحافظة الدقهلية، تستغيث من تعدي أخرى عليها، باستخدام ماسورة حديدية.

وأظهر مقطع الفيديو سيدة تستغيث بمتابعيها، وأخرى تسرع نحوها حاملة أداة في يدها، ثم تعدت عليها بالضرب، وتدخل عدد من المواطنين للفصل بينهما، ثم استقلت المجني عليها توكتوك وتوجهت للمستشفى. 

وتبين أن المجني عليها تدعى إينال إبراهيم نعمة الله، صيدلانية مقيمة بقرية ميت الخولي التابعة لمركز منية النصر، وبثت الفيديو عبر خاصية البث المباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتوثيق لحظة التعدي عليها.

وقال حمدي إبراهيم شقيق الضحية، إن هناك خلافات وقضايا سابقة بين شقيقته وجيرانها، بسبب تعديهم عليها وزوجها بالسب والشتم.

وأضاف أن شقيقته حاولت في وقت سابق، تركيب كاميرات مراقبة بمنزلها، واعترض جيرانها وقاموا بتكسيرها، بالإضافة إلى اعتراضهم أيضًا على إجراء تفتيش مياه بمنزلها، ما دفعها وزوجها لتحرير محضر ضدهم.

وأشار إلى أن جارة شقيقته انتظرت خروجها يوم الواقعة، وهددتها بالتعدي عليها بماسورة حديدية، وأثناء ذلك وثقت شقيقته ما يحدث معها في بث مباشر على صفحتها.

وتابع شقيق المجني عليها، أن السيدة حاولت منعها من التصوير وجذب الهاتف منها، وتعدت عليها بالضرب بالأداة الحديدية بحوزتها، وأحدثت بها إصابات.

وأكد نعمة الله، أنه تم تحرير محضر بالواقعة، واحتجاز الطرفين بقسم الشرطة لحين عرضهما على جهات التحقيق المختصة.

المصدر: القاهرة 24

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