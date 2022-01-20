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حبس المتهم بقتل المصرية روان الحسيني

مجتمع

حبس المتهم بقتل المصرية روان الحسيني
روان الحسيني
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قررت النيابة العامة في مصر، حبس المتهم بقتل روان الحسيني، لاعبة كرة السلة بنادي دسوق الرياضي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد له في الموعد القانوني.

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وقرر رئيس نيابة دسوق، استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها وتقرير الأدلة الجنائية.

وشهدت التحقيقات التي تجريها نيابة دسوق، تمثيل المتهم للجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، وتعود التفاصيل عندما تلقى مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بتلقي القسم إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ أهالي بعثورهم على جثة روان محمد الحسيني، 21 عاما، طالبة جامعية، وتقيم بمدينة دسوق، بسطح عقار تقيم فيه خالتها وبها حز حول رقبتها.

وتبين من المعاينة وجود المجني عليها بكامل ملابسها، ووجود حز حول رقبتها، واستطاع رجال المباحث في التوصل للمتهم في أقل من 24 ساعه من ارتكاب الجريمة ومواجهته بالاتهامات واعترف بها، وتبين أنه سبق اتهامه في العديد من القضايا وأنه مسجل شديد الخطورة.

المصدر: RT

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