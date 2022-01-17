الفنانة أحلام تعلق على الحرائق والانفجارات في أبو ظبي
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علقت الفنانة الإماراتية أحلام على الحرائق والانفجارات التي شهدتها العاصمة أبو ظبي اليوم الاثنين.
وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت أحلام صورة لمنطقة الصفح على خلفية العلم الإماراتي، وصورة لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وكتبت: "رب اجعل هذا الوطن آمنا مطمئنا".
رب اجعل هذا الوطن آمناً مطمئناً 🇦🇪♥️ pic.twitter.com/ZT5oQJcfnc— A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) January 17, 2022
المصدر: RT
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