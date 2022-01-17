الفنانة أحلام تعلق على الحرائق والانفجارات في أبو ظبي

علقت الفنانة الإماراتية أحلام على الحرائق والانفجارات التي شهدتها العاصمة أبو ظبي اليوم الاثنين.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت أحلام صورة لمنطقة الصفح على خلفية العلم الإماراتي، وصورة لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وكتبت: "رب اجعل هذا الوطن آمنا مطمئنا".

رب اجعل هذا الوطن آمناً مطمئناً 🇦🇪♥️ pic.twitter.com/ZT5oQJcfnc — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) January 17, 2022

المصدر: RT