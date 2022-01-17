مصر.. بكاء وانهيار ابنة الإبراشي في أول ظهور لها عقب وفاة والدها بعد غيابها عن الجنازة (فيديو)

ظهرت جيلان وائل الإبراشي ابنة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي في عزاء والدها الذي أقامته مؤسسة روز اليوسف المصرية تكريما للإعلامي الراحل.

إقرأ المزيد

وبجانب حضور عدد كبير من القيادات الصحفية والإعلامية، تواجدت أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، التي لم تبق في العزاء سوى بضع دقائق، بسبب انهيارها وعدم تمالك أعصابها من الحزن، إذ جاء الظهور الأول لابنته جيلان برفقة والدتها، لحضور العزاء.

وكانت جيلان لم تتمكن من حضور جنازة والدها وائل الإبراشي، إذ قالت والدتها سحر الإبراشي، إن ابنتها أصيبت بحالة من الانهيار والصدمة لمعرفة نبأ وفاة والدها، إذ كانت وقتها عائدة من أول امتحان لها في المدرسة.

وقالت سحر الإبراشي: "هي كانت لسة راجعة من الامتحان إمبارح.. وأنا لما عرفت الخبر كلمت ناس صحابنا قلت لهم يقعدوا معاها ومكانتش لسة عارفة.. ومش عارفة هي عرفت بعد كدا إزاي والصدمة أن بنت عندها 15 سنة عرفت أن باباها مات".

وشهد العزاء حضور عدد كبير من محبي الإعلامي الراحل وائل الإبراشي والقيادات الصحفية والإعلامية، إذ توفى الأحد 9 يناير، عن عمر 58 عاما، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا المستجد، دام لما يزيد عن العام، وشيع جثمانه يوم الاثنين، من مسجد سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، وتم دفن جثمانه بمثواه الأخير بمقابر العائلة، وشهدت الجنازة العديد من المواقف المعبرة عن إنسانية الإعلامي الراحل.

وائل الإبراشي ولد في 26 أكتوبر 1963 بالدقهلية، وبدأ عمله الصحفي في مؤسسة روز اليوسف قبل أن يترأس تحرير جريدة صوت الأمة، وفي مجال العمل التليفزيوني قدم الإبراشي برنامجى الحقيقة والعاشرة مساء على شاشة قناة دريم قبل أن ينتقل إلى التلفزيون المصري عبر برنامج التاسعة.

المصدر: الوطن