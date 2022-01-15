الموت يفجع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم

أعلن الفنان اللبناني باسم مغنية عن وفاة جدة الفنانة نانسي عجرم وذلك في تغريدة كتبها على حسابه في موقع "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية.

وبعد إعلان خبر وفاة جدة نانسي توالت التعازي للفنانة بوفاة جدتها من قبل الجمهور.

ولم يصدر أي تعليق من نانسي عجرم على ما أعلنه مغنية.

@NancyAjram الرحمة لروح جدتك . عزائي لك وللعائلة الكريمة — Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) January 13, 2022

المصدر: "تويتر"