ما سبب مغادرة نانسي عجرم حفلها في السعودية بعد أداء أغنيتين فقط؟

غادرت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، الحفل الغنائي الذي أحيته أمس الأحد، في ختام مهرجان ‏‏"ميدل بيست"، في المملكة العربية السعودية، بعد أن أدت أغنيتين فقط من أصل 4، فما السبب؟

وعن السر وراء ذلك، قامت نانسي عجرم عبر حسابها على موقع "تويتر" بعمل إعادة تغريد (ريتويت) لتغريدة توضح السبب، وهو أنها تأخرت في الحضور ضمن الموعد المحدد لها للصعود على المسرح.

كما ذكرت التغريدة المعاد نشرها على الحساب الرسمي لها أنها غادرت مسرح الحفل بعد تقديمها أغنيتين، احتراما لرفع أذان العشاء حسب توقيت السعودية.

النجمة @NancyAjram كان المفروض تغني ٥ أغنيات على مسرح #ميدل_بيست ، ولكن بسبب التأخير يلي صار واحترامًا لتوقيت الأذان غنِّت #بدنا_نولع_الجو و #سلامات فقط، ورغم هالموضوع قدرت تولِّع الاجواء وتفاعل الجمهور كان رهيب، وتصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي قبل وبعد الحفل #نانسي_مدل_بيستpic.twitter.com/Sj38FKxFl5 — Elie Merheb | ايلي مرعب  (@_ElieMerheb) December 19, 2021

والأغنيتان اللتان أدتهما عجرم في الحفل هما "بدنا نولع الجو" و"سلامات"، بعد أن كان من المفترض أن تشمل فقرتها الغنائية 5 أغنيات.

وانطلق مهرجان "ميدل بيست" الغنائي في 16 ديسمبر الحالي، ضمن فعاليات الموسم الثاني من "موسم الرياض"، المقام في العاصمة السعودية، وشارك فيه العديد من أبرز فناني العالم العربي.

المصدر: RT