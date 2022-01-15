وفاة الإعلامية الكويتية القديرة والمذيعة التلفزيونية أمينة الشراح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6a0
أعلنت وسائل الإعلام الكويتية، صباح اليوم السبت وفاة الإعلامية الكويتية القديرة والمذيعة التلفزيونية أمينة الشراح.
ولدت أمنية الشراح بأحد أحياء الكويت عام 1948، وتلقت تعليمها بداخل العاصمة الكويتية، ثم بعد ذلك بدأت عملها في أحد المستشفيات الموجودة بداخل مدينة الكويت، وهو مستشفى الصباح، والذي مهد لها الطريق إلى خوض العمل في المجال الإعلامي، وبعدها عملت كمذيعة في تلفزيون الكويت وكانت واحدة من أشهر مذيعات سبعينات القرن العشرين.
انتقلت إلى رحمة الله الإعلامية القديرة مذيعة تلفزيون الكويت أمينة الشراح. pic.twitter.com/36bOelTyRS— المجلس (@Almajlliss) January 15, 2022
المصدر: تويتر+ويكيبيديا
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.