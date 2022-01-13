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مصر.. كشف ملابسات فيديو رقص عشرات الطالبات يثير ضجة كبيرة (فيديو)

مجتمع

مصر.. كشف ملابسات فيديو رقص عشرات الطالبات يثير ضجة كبيرة (فيديو)
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كشفت قوات الأمن في محافظة المنوفية تفاصيل وملابسات انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مدرس يرقص مع الطلبة، وتبين أنه لطالب جامعي خلال حفل لتكريم المتفوقين.

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وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من تحديد الشخص المذكور، وتبين أنه طالب جامعي، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية وله محل إقامة آخر بالقاهرة أمكن ضبط، وبمواجهته أقر بأنه كان في حفل لتكريم الطلبة المتفوقين.

وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية، بعد تداول فيديوهات لرقص الطالبات على الأغاني الشعبية، مطالبين بالتحقيق في الواقعة لعدم تكرارها خلال الفترة المقبلة حفاظا على الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة في ظل اهتمام الدولة بتخريج أجيال متفوقة دراسيا وعلميا وخلقيا.

المصدر: الوطن

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