مصر.. رقص عشرات الطالبات بحضور عدد كبير من الشبان يثير ضجة كبيرة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لرقص عشرات الطالبات في قاعة أفراح في وجود عدد من الشبان بينهم شخص يقال إنه مدرس.

إقرأ المزيد

وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية، بعد تداول فيديوهات لرقص الطالبات على الأغاني الشعبية، مطالبين بالتحقيق في الواقعة لعدم تكرارها خلال الفترة المقبلة حفاظا على الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة في ظل اهتمام الدولة بتخريج أجيال متفوقة دراسيا وعلميا وخلقيا.

ونفى هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وجود أي تحقيق في واقعة رقص طالبات مع شاب ادعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه مدرس، مؤكدا أن الشاب ليس مدرسا، وأن الواقعة ليس لها أي علاقة بمديرية التعليم في المنوفية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن الرقص في قاعة أفراح وليست في مدرسة أو درس خاص، قائلا "الواقعة ليس لها أي علاقة بوزارة التربية والتعليم، رقص في قاعة أفراح ملناش دعوة بيها".

المصدر: المصري اليوم