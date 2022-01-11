شاهد.. رد فعل السيسي وزوجته على خدعة ساحر فرنسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5am
تفاعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع خدعة ساحر فرنسي قدمها خلال فعاليات افتتاح مسرح شباب العالم في نسخته الثالثة على هامش فعاليات منتدى شباب العالم .
وقدم ساحر فرنسي عرضا ترفيهيا على مسرح شباب العالم، وتسبب العرض في إضحاك الرئيس المصري، حيث قام الساحر بسحق موبايل أحد الحاضرين في خلاط كـ"خدعة بصرية".
المصدر: "أخبار اليوم"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.