شاهد.. رد فعل السيسي وزوجته على خدعة ساحر فرنسي

تفاعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع خدعة ساحر فرنسي قدمها خلال فعاليات افتتاح مسرح شباب العالم في نسخته الثالثة على هامش فعاليات منتدى شباب العالم .

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وقدم ساحر فرنسي عرضا ترفيهيا على مسرح شباب العالم، وتسبب العرض في إضحاك الرئيس المصري، حيث قام الساحر بسحق موبايل أحد الحاضرين في خلاط كـ"خدعة بصرية".

المصدر: "أخبار اليوم"