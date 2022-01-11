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شاهد.. رد فعل السيسي وزوجته على خدعة ساحر فرنسي

مجتمع

شاهد.. رد فعل السيسي وزوجته على خدعة ساحر فرنسي
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تفاعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع خدعة ساحر فرنسي قدمها خلال فعاليات افتتاح مسرح شباب العالم في نسخته الثالثة على هامش فعاليات منتدى شباب العالم .

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وقدم ساحر فرنسي عرضا ترفيهيا على مسرح شباب العالم، وتسبب العرض في إضحاك الرئيس المصري، حيث قام الساحر بسحق موبايل أحد الحاضرين في خلاط كـ"خدعة بصرية".

المصدر: "أخبار اليوم"

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