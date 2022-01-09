مصر.. الكشف عن تفاصيل مثيرة بخصوص حادثة الاتجار بالبشر وهتك عرض فتيات بدار أيتام

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، تفاصيل واقعة اتهام رجل الأعمال محمد الأمين بالاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بدار الأيتام التي يمتلكها.

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وقالت الوزيرة إن زوجة محمد الأمين قالت لها "إحنا بنيجي نبات مع الأولاد بنفسنا، وكأنهم ولادنا". وأضافت الوزيرة خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TEN"، أنها زارت الدار بنفسها وكانت تبدو مثالية للغاية، حيث تقوم أسرة الأمين بأكملها على رعاية الأولاد.

ولفتت الوزيرة إلى أن "زيارات الإرشاد النفسي للدار رصدت أن هناك فتيات يبدو عليهن ملامح الانطواء والاكتئاب، وتم إدخال الفتيات مستشفى الرخاوي لرصد حالتهن، ومن هنا علمنا بوجود انحرافات داخل الدار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من اعترافات الفتيات، مع تقديم بيان واف للنيابة العامة".

ولفتت إلى أنه تم غلق الدار في 25 نوفمبر الماضي، وجرى نقل الفتيات، واصفة الواقعة بالمخزية، معلقة: "القضية لم يتخيلها أحد، وسلوكيات الفتيات هى اللي كشفت الوضع"، كاشفة أن الدار بها كاميرات، ولكن هذه الممارسات كانت تتم في أماكن بعيدة عن الكاميرات.

وأضافت أنها استقبلت الفتيات وجلست مع كل واحدة بانفراد واستمعت لهن، كما تم إخضاعهن للتأهيل النفسي، وهن من اختار الدار المتواجدات بها حاليا.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيّا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية، وهن فتيات مجنى عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وهتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه ممن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.

المصدر: RT