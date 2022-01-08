مصر.. نشر صورة رجل الأعمال المتهم بالتعدى على فتيات دار الأيتام

نشر موقع مصري صورة رجل الأعمال، محمد الأمين، الذي تم القبض عليه بتهمة الاتجار بالبشر والتعدى على الفتيات، صحبة فتيات دار الأيتام بمؤسسته الخيرية.

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وكشفت مصادر لموقع "مصر تايمز"، اليوم السبت، أن محمد الأمين ألقى القبض عليه مساء أمس الجمعة بتهمة الاتجار بالبشر والتعدى على فتيات دار الأيتام التي أسسها.

وأصدرت نيابة القاهرة الكلية قرارا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية رقم 188/ 2022، بتهمة الاتجار بالبشر والتعدي على بعض الفتيات.

وخلال استجواب رجل الأعمال محمد الأمين، وجهت له جهات التحقيق تهمة "الاتجار بالبشر" و"التعدي على بعض الفتيات بداري أيتام" أسسهما المذكور.

كما طلبت جهات التحقيق، حضور العاملين في دار الأيتام التي يملكها رجل الأعمال محمد الأمين في محافظة بني سويف، من أجل الإدلاء بشهاداتهم.

ويعد محمد الأمين من أبرز رجال الأعمال المصريين في قطاع الإعلام، فهو مؤسس مجموعة "سي بي سي" الشهيرة بمصر، والمالك السابق لها، كما أنه مالك شبكة قنوات "مودرن" ووكالة الأخبار العربية AUA، وشغل أيضا عضوية مجلس إدارة شركة "عامر جروب".

المصدر: RT+ مصر تايمز