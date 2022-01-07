مصر.. القبض على "مثلي الجنس" ارتكب جريمة بشعة

أمرت جهات التحقيق في مصر بحبس شاب مثلي جنسيًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الفاحشة، والرذيلة وقتل طالب جامعي وسرقة متعلقاته شخصية بمنطقة بولاق الدكرور.

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كشفت التحريات، أن وراء تلك الواقعة صديق المجني عليه، تعرف عليه من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمثليين جنسيًا، وعندما ذهب إليه لممارسة علاقة جنسية معه، نشبت مشادة كلامية بينهما، فخنق المتهم المجني عليه وسرق متعلقاته وفر هاربًا.

وقال شقيق الطالب الجامعي أمام جهات التحقيق، إنه وعقب وفاته اكتشف سرقة الهاتف المحمول، وجهاز اللاب توب الخاصين به في منطقة بولاق الدكرور، وهو ما أثار شكه حول وجود شبهة جنائية في وفاته.

كشفت التحريات، أن وراء تلك الواقعة صديق المجني عليه، تعرف عليه من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمثليين جنسيًا، وعندما ذهب إليه لممارسة علاقة جنسية بينهما، نشبت مشادة كلامية فخنق المتهم المجني عليه وسرق متعلقاته وفر هاربًا.

وجاءت بداية الواقعة بتلقي قوات الأمن بلاغا من الأهالي بوجود جثة شاب، طالب بإحدى الجامعات الحكومية، يقيم بمفرده في أثناء الدراسة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبينت صحة البلاغ، ووجود جثمان دون أي آثار طعنات أو عنف على الأبواب والنوافذ، وحرر المحضر، وتولت النيابة التحقيقات.

المصدر: القاهرة 24