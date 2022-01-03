مصر.. خطة لسرقة مبلغ ضخم تنتهي بضربة على الرأس

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر تفاصيل محاولة سرقة مبلغ ضخم من أحد المصانع، من خلال الاعتداء على أحد المحاسبين داخل المصنع وسرقته.

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وكشفت التحقيقات مع المتهمين بسرقة محاسب بالإكراه في البدرشين والاعتداء عليه، أن اثنين من زملائه في المصنع الذي يعمل به خططا لارتكاب الجريمة.

وأضافت التحقيقات أن متهمين يعملان بمصنع في البدرشين، خططا للاستيلاء على أموال خاصة بالمصنع، يعلمان أنها بحوزة زميلهما في العمل، واستعانا باثنين آخرين، لتنفيذ الجريمة.

وتابعت التحقيقات أنه يوم الواقعة تربص المتهمون بالمجني عليه، بالقرب من مسكنه، وفور رؤيته ضربه أحدهم بقطعة حديدية على رأسه، واستولوا منه على 175 ألف جنيه، وفروا هاربين.

ونقل المجني عليه إلى المستشفى وتبين إصابته بجرح غائر في الرأس.

واعترف المتهمون أن اثنين منهم يعملان بالمصنع الذي يعمل به المجني عليه، ويعلمان خط سيره، واحتفاظه بمبالغ مالية خاصة بالعمل.

أضافوا أن المتهمين العاملين بالمصنع، استعانا بالمتهمين الآخرين، وترصدوا للمجني عليه خلال عودته من عمله بالقرب من مسكنه، واعتدوا عليه بقطعة حديدية بضربه على رأسه، ثم استولوا على المبلغ المالي وفروا هاربين.

وقال المتهمون إنهم اتفقوا على تنفيذ الجريمة وتقسيم المبلغ المسروق بينهم، وأرشدوا عن النقود وتم ضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

المصدر: الأهرام + اليوم السابع