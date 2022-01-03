مصر.. القبض على رجل أعمال في قضية "الشيخ زايد"

ألقت القوى الأمنية في مصر القبض على رجل الأعمال فكري الهواري، بتهمة إطلاق شائعات وادعاءات من شأنها تكدير السلم العام.

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ويأتي ذلك عقب انتشار تسجيلات عدة تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي زعم فيها المتهم أنه "على علاقة وطيدة بعدد كبير من الشخصيات النافذة في بعض مؤسسات الدولة المهمة"، وادعى أن "هؤلاء جميعا يساندونه ويدعمونه ولا يرفضون له طلبا، ومن خلالهم يمكنه أن يفعل أي شيء دون أن يردعه أحد".

وتم القبض على فكري الهواري، مدير سلسلة أسواق "هايبر وان"، لاتهامه بالإساءة لأجهزة الدولة ورجال الشرطة، وجرى ضبطه بمدينة الشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق، وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها معه، حيث أشارت إلى أنه "ادعى كذبا" بعلاقته مع المسؤولين ومساندتهم له.

هذا وأشار موقع "القاهرة 24" نقلا عن مصادر إلى أن المتهم له علاقة بتحريض دفاع كريم الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد على انتحال صفة أعضاء هيئة قضائية للحصول على تفريغ كاميرات المراقبة، إذ يذكر أن فكري الهواري هو مدير "هايبر وان"، والذراع اليمين لرجل الأعمال محمد الهواري، والد المتهم كريم الهواري الذي بدأت محاكمته أمس بسبب قتله 4 شباب في حادث تصادم وهو تحت تأثير المخدرات.

المصدر: "القاهرة 24" + RT