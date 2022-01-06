مصر.. سمية الخشاب تعلق على فيديو رقص المعلمة المثير للجدل

أعربت الفنانة المصرية سمية الخشاب، عن استيائها الشديد بسبب أزمة المعلمة التي ظهرت وهي ترقص في مقطع فيديو على أحد مراكب التنزه بنهر النيل.

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وقالت سمية الخشاب، عبر حسابها بموقع "تويتر": "لو كل انسان اتلهي فنفسه، والله هننهض، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي صورها وخرب بيتها، اتشغلوا بنفسكوا بقى كلكم عيوب والله الدين مين اللي نزله؟ ربنا ولا البني أدمين؟ ربنا يبقي اللي يحاسب، ربنا مش شوية بني ادمين كلهم غلط وعيوب، صلحوا من نفسكم بدل ما تأذوا الناس وتخربوا بيوتهم".

وتابعت سمية الخشاب، قائلة: "وأعتقد والله أعلم اللي صورها أما واحدة حاقدة وغيرانة منها، أو واحد مريض ونيته سودة وبرضه غيران منها، لو كل واحد يخليه في حاله ويسلك حياتنا حتتغير للأفضل، فعلا الجهل كارثة كبيرة".

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عددا من مقاطع الفيديوهات، لرحلة نظمتها نقابة المعلمين بالدقهلية، والتابعة لإدارة المنصورة، والتي تتضمن وصلة رقص، وتمت إحالة المعلمين، من ضمنهم معلمة المنصورة، للتحقيق معهم بسبب هذا الفيديو

المصدر: أخبار اليوم