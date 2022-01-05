بعد تغريدات عن نصر الله.. حساب أمير سعودي يختفي من "تويتر" ويثير تفاعلا

اختفى حساب الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، اليوم الأربعاء، من على موقع "تويتر"، ما أثار تفاعلا كبيرا.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، وأعرب العديد عن دعمهم للأمير، مطالبين المتابعين بدعمه.

وقال أحد الحسابات: "يا أعز الناس..خلونا ندعم حساب سمو الأمير سطام بن خالد آل سعود، وقفوه بسبب مواقفه الداعمة للمملكة"، فيما قال آخر: "حساب اميرنا الغالي. سطام بن خالد آل سعود، موقوف والسبب أعداء الوطن عليه حملة شرسة من المتبرقعين..حساب وطني يستحق المتابعة والدعم ليرجع نرجوا من الجميع المشاركة".

يا أعز الناس خلونا ندعم حساب سمو الامير سطام @sattam_al_saud وقفوه بسبب مواقفه الداعمة للمملكة pic.twitter.com/XvqiXzPI9S — Mohammad Alsaleh أبو الجوهرة (@Worldmoha1) January 5, 2022

حساب اميرنا الغالي. #سطام_بن_خالد_ال_سعود موقوف والسبب أعداء الوطن عليه حملة شرسة من المتبرقعين

حساب وطني يستحق المتابعة والدعم ليرجع

نرجوا من الجميع المشاركة pic.twitter.com/YCbynPy5AW — عبدالله بن نافل (@abdulh124) January 5, 2022

وفي آخر تغريدات له، كتبها مساء أمس الثلاثاء، كان سطام بن خالد قد رد على تصريحات أمين العام "حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، عن المملكة، حيث قال الأمير: "السعودية هي أكثر من عانت من الإرهاب فكلنا يعلم من وفر ملاذا آمنا لقيادات القاعدة هي إيران، وسهلت لهم الحركة ووفرت لهم الدعم أما انتصاراتكم فهي كذبة العصر، فمن حارب "داعش" في العراق هو التحالف الدولي الذي شاركت به السعودية، وبطولاتكم الوهمية في سوريا كان تحت مظلة الطيران الروسي.. انتصاراتكم الوحيدة كانت في نشر الطائفية".

وهاجم الأمير سطام بن خالد في وقت سابق ابنة النائب السابق لرئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس الذي قتل قبل عامين بغارة أمريكية في محيط مطار بغداد، بعدما توعدت بـ"الانتقام من أمريكا والسعودية".

وقال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، في تغريدة عبر "تويتر": "ابنة المجرم الإرهابي الطائفي أبو مهدي المهندس الذي قتل وشرد آلاف العراقيين تتوعد المملكة العربية السعودية رغم أن والدها قتل من قبل أمريكا. هذا الحديث يكشف بوضوح حقد هؤلاء على السعودية والخلفية الطائفية الحاقدة والهدف الذي يسعون له وتبعيتهم المطلقة لإيران".

المصدر: RT