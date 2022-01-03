مصر.. أسرة الفتاة المنتحرة بسبب صورة فاضحة مفبركة تخرج عن صمتها

تحدث عبد الله مجدي زوج شقيقة ومحامي الفتاة المنتحرة بسبب صورة مركبة في مصر عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الأسرة لرد حقها والقبض على المتسببين في انتحارها.

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وقال مجدي، إن الأسرة أجرت المحضر اللازم، وتم تحويله للنيابة العامة، وما زالت التحريات مستمرة، لتعقب المتهمين بنشر صور مسيئة ونسبها للراحلة، وتعريضها للضغط والابتزاز حتى انتحارها: "واثقين أن النيابة هتجيب حقنا".

وأوضح أن المنسوب لها هو مقطع فيديو لم يظهر من خلاله ملامح أي فتاة، وصورة دون وجه فتاة: "اللي كان متداول فيديو مفيهوش لا صوت ولا صورة واحدة، وصورة منسوبة من غير رأس، وصورة متركبة بوشها.. كانوا بيقولوا إنها صور لبسنت".

وقال: "محدش من الأسرة كان مصدق، وبسنت تعرضت لضغط نفسي واكتئاب، بسبب التنمر عليها، وشافت كمية ضغط محدش كبير يستحمله. مامتها وبابها تعبانين، ربنا يصبرهم لأن الموضوع صعب، وكمان كان متوفي 3 أخوات ليها قبل كده، كانوا أطفال برضوا، فكدا 4 من أبنائهم ماتوا، مفضلش غير البنتين".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قد ضجت بقضية انتحار فتاة تدعى بسنت (17 عاما) من كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعدما قام أحد الشبان بتركيب صور مخلة لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت "هاشتاغ": "حق بسنت لازم يرجع"، صورة قيل إنها برسالة الانتحار التي تركتها الشابة، ومنهم من اعتبر أن الأهل كان عليهم دعمها ومساندتها، ومنهم من طالب بالقبض على المبتز بأسرع طريقة، حيث قال أحد

الحسابات: "أهلها لو بس كانوا قاموا بدورهم ودافعوا عنها واحتووها ووفرولها الحماية كان زمانها موجوده وسطنا والمجرم اتحاسب، بس اللي حصل إن المجرم عايش حر والضحية هي اللي ماتت كل الضحايا الي مرو بنفس تجربه بسنت هما مقتولين بإيد أهاليهم والمجتمع مش منتحرين".

المصدر: موقع "هن"