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صورة مثيرة للجدل تجمع فنانتين سورية ولبنانية

مجتمع

صورة مثيرة للجدل تجمع فنانتين سورية ولبنانية
بيروت- صورة تعبيرية
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علقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على صورة جمعتها مع الفنانة السورية كاريس بشار وأثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعادت سيرين نشر التغريدة عبر حسابها وعلقت عليها بالقول: "السوريين في القلب وكاريس حبيبة قلبي".

وكان حساب عبر "تويتر" قد قام بنشر صورة لكاريس بشار مع سيرين عبدالنور وعلق كاتبا: "كاريس بشار ما احلاها بهالصورة"، والصورة أثارت الجدل بسبب قيامه بوضع شخبطة باللون الأحمر على وجه الفنانة اللبنانية.

وقد أثارت الصورة غضب عدد كبير من المتابعين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث استنكروا وضع الشخبطة على وجه الفنانة اللبنانية مؤكدين أن ذلك ينم عن عدم احترام فيما اتهمه آخرون بأنه يحاول القيام بفتنة بين الفنانين السوريين واللبنانيين.

المصدر: RT

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