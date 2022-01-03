صورة مثيرة للجدل تجمع فنانتين سورية ولبنانية
علقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على صورة جمعتها مع الفنانة السورية كاريس بشار وأثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعادت سيرين نشر التغريدة عبر حسابها وعلقت عليها بالقول: "السوريين في القلب وكاريس حبيبة قلبي".
السوريين في القلب وكاريس حبيبة قلبي 🤍 https://t.co/4ENHJwk5Q3— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) January 2, 2022
وكان حساب عبر "تويتر" قد قام بنشر صورة لكاريس بشار مع سيرين عبدالنور وعلق كاتبا: "كاريس بشار ما احلاها بهالصورة"، والصورة أثارت الجدل بسبب قيامه بوضع شخبطة باللون الأحمر على وجه الفنانة اللبنانية.
كاريس بشار ما احلاها بهالصورة 😭❤️ pic.twitter.com/hledE2Y0xG— Syria Drama (@syriadramaa) January 1, 2022
وقد أثارت الصورة غضب عدد كبير من المتابعين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث استنكروا وضع الشخبطة على وجه الفنانة اللبنانية مؤكدين أن ذلك ينم عن عدم احترام فيما اتهمه آخرون بأنه يحاول القيام بفتنة بين الفنانين السوريين واللبنانيين.
كاريس بشار ما احلاها بهالصورة 😭❤️ pic.twitter.com/hledE2Y0xG— Syria Drama (@syriadramaa) January 1, 2022
كتير بلا اخلاق....و في صفحة مرة شفتها كاتبة عنه انه منه سوري اصلا و قاعد يعمل فتن بين الزملاء و الجمهور من البلدين— Abdo_Chahin_fans.Z (@FansChahin) January 2, 2022
بتعرف انو اغلب اطلع ع سيرين من ورا شحبر لعملتو🤣🤣ع اساس شوف تنهار سيرين وتذهب الى المستشفى يخرب بيتك هبلك— NįҺคՆ🇱🇧👈 (@Nihal_Lb) January 2, 2022
واصلا كاريس بشار كتير اخلاق وكلاس ومارح ترضى بهالهبل يا هبيلة
ناقصنا عنصري كلب يعمل فتنة
ان شاءالله منضل داعسين بقلب كل حدا عنصري https://t.co/9rUs4wx6qc
قمة الوقاحه ان يتم الشخبطه بهذا الاسلوب الرخيص على صورة فنانه في قمة الرقي مثل سيرين عبدالنور و كل التحيه للأستاذه كاريس بشار 🙏🏻 https://t.co/ZLf4rtXEQw— l'oscurità (@fabio112200) January 3, 2022
المصدر: RT
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