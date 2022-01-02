راهنت بـ80 سنتا.. فرنسية تربح أكثر من 200 ألف يورو في الكازينو

أعلن مدير كازينو سان مالو في فرنسا فرانسوا ستيفان فيرني أن سيدة عمرها 40 عاما ربحت أكثر من مئتي ألف يورو ليلة رأس السنة بعدما راهنت بثمانين سنتا فقط في آلة نقود.

وقال: "هي جديدة على المقامرة وآلات النقود، وكانت في عطلة وبرفقة والدتها، وراهنت بـ80 سنتا لتفوز بمبلغ قدره 209.715 يورو و20 سنتا".

وأضاف: "شكل الفوز صدمة كبيرة للسيدة وقمنا بإخذها إلى مكتب الإدارة وقدمنا لها المشاريب للتهدئة من روعها.. لم تكن مصدقة لما حدث".

وتابع: "المبلغ هو ثاني أكبر ربح في الكازينو منذ فتح ماكينة النقود قبل 30 عاما".

وأشار، إلى أن آلة المقامرة وبعد رهان بقيمة ثمانين سنتا، ضاعفت الأرباح وزادت المكافآت، قبل أن يصل الربح إلى سقفه النهائي.

وكسب شاب في عام 2011، مبلغ 425 ألف يورو بعدما راهن بـ60 سنتا في الصالة ذاتها.

المصدر: "أ ف ب" + وكالات