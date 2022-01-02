مصر.. العوضي للشاب حسام بوجي: اللي بتنمروا ناس فاضية (فيديو)

التقى الفنان أحمد العوضي، مع الشاب المصري، حسام الدين حسين الشهير بـ"حسام بوجي"، لدعمه، بعدما انتشرت قصته ومعاناته من التنمر.

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وفي "بث مباشر" نشرته، وثقت صحيفة "الوطن"، رد فعل حسام بوجي بوجي، بعد كشف الغمة عن عينه ليفاجئ بوجود أحمد العوضي، الذي حرص على احتضان بوجي قائلا: "جيتلك يا نجم".

من جانيه، اعتبر أحمد العوضي أن "من يتنمر على الشكل شخص ناقص، وأن الرجل ليس بشكله لكن بسلوكه"، مشيرا إلى أن "صديق بوجي المعروف بـ"كعبو"، رجل مخلص، وحريص على أصول الصداقة".

وقال أحمد العوضي: "متمفيش راجل بشكله، ولا راجل حلو، الحلاوة دي للستات، الفنان أمير كرارة كلمني وهو في دبي، وباعتلك السلام، وبيقولك أي حد يضايقك متشيلش هم، أنت معاك باشا مصري والخديوي، وعلى الله حكايتك دي بتاعتك، اعتبرها بتاعتك".

وفي حديثه مع حسام بوجي، أكمل العوضي قائلا: "ما تضايقش نفسك، وتخش تقرأ الكومنتات اللي بتضايق، عين بتحب وألف بتكره، أنا هبقى مشهور بسببك، وإن شاء الله تطلع والدتك الحج وعمرة كمان".

وتوجه الفنان المصري للمشاهدين بالقول: "أنا مبسوط إني كنت مع حسام النهارده وكعبو، متشغلش بالك بأي كلام وحش يشغل عن طريقك، الكلام الحلو بس كمل ببيه ومتركزش على الكلام التاني".

من جهته، كشف "بوجي" أنه "يحلم بأن يساعد والدته في أن تؤدي فريضة الحج"، لافتا إلى أنها وقفت بجانبه حتى أصبح رجلا، خاصة بعد وفاة والده، الذي توفى منذ عام 1996، وعند دخول للثانوية العامة، بدأ في العمل بجانب دراسته، وحصل على مؤهل جامعي، ثم بدأ العمل حيث يعمل لمدة 12 ساعة يوميا في بيع مستلزمات الملابس والخيوط.

وتابع: "أنا كان فيه كام حاجة مضايقني، بس فخور جدا إني قابلتلك".

واشتهر حسام بوجي في عالم التيك توك بعد ظهوره لتهنئة أحد أصدقائه ليتفاجأ أن الفيديو حصد ملايين المشاهدات، الأمر الذي كان من شأنه تشجيعه للظهور مرة أخرى على السوشيال ميديا.

المصدر: "الوطن" + RT