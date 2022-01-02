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السعودية توضح إجراءات الموافقة على الزواج المبكر للفتاة دون 18 عاما

مجتمع

السعودية توضح إجراءات الموافقة على الزواج المبكر للفتاة دون 18 عاما
AFP
السعودية توضح إجراءات الموافقة على الزواج المبكر للفتاة دون 18 عاما
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أعلنت وزارة العدل السعودية آلية التقدم بدعوى موافقة الزواج المبكر للفتاة دون سن الـ18 عاما على.

وأكدت الوزارة على ضرورة موافقة الفتاة وأهلها في حالة أن الفتاة لم تبلغ سن الثامنة عشرة.

وأفادت بأن العملية تتم عبر بوابة "ناجز" najiz.sa التابعة لوزارة العدل.

وأعلنت أن خطوات التقدم بدعوى الموافقة على "الزواج المبكر" كالتالي: الدخول على بوابة "ناجز"، والتقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة، واختيار التصنيف الرئيسي "إنهاءات"، والفرعي "إثباتات اجتماعية"، ومن قائمة "نوع الدعوى" يتم اختيار "الموافقة على الزواج المبكر"، وإكمال تعبئة الطلب.

وأشارت إلى أن تقديم الطلب يتم من حساب الفتاة وليس من حساب الزوج، وأن التقويم المعتبر هو التقويم الهجري، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأوضحت وزارة العدل أنه في حال انتقلت ولاية المتقدمة من الوالي الشرعي إلى الحاكم الشرعي فيمكن الدخول على بوابة "ناجز"، والتقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة واختيار التصنيف الرئيسي "إنهاءات" والفرعي "إثباتات اجتماعية" ومن قائمة "نوع الدعوى" يتم اختيار "عقد زواج بولاية القاضي"، وإكمال تعبئة الطلب.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية

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