فاشينيستا كويتية تهدي زوجها سيارة فارهة (فيديو)

أهدت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد زوجها رجل الأعمال عبد اللطيف الصراف سيارة فارهة بمناسبة عيد ميلاده.

وما زالت فوز الفهد تقضي أيام الحجر الصحي الثلاثة في منزلها طبقا للقواعد المعمول بها في الكويت، فيما تزامنت أيام الحجر مع مناسبة عيد ميلاد زوجها.

ونشرت فوز الفهد مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات" أكدت فيه أنها أهدت زوجها سيارة، موضحة أنه من الأشخاص الذين يهتمون بالسيارات.

وأفادت بأنها لم تستطع التواجد مع زوجها عند اكتشافه المفاجأة لأنها في الحجر الصحي.

المصدر: وسائل إعلام + مواقع التواصل الاجتماعي