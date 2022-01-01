بعد اعتزاله الفن.. أدهم نابلسي يؤم المصلين في أحد المساجد - فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة ومقطع فيديو للفنان الأردني الشاب أدهم نابلسي وهو يصلى إماما لصلاة العشاء في أحد المساجد.

وأثار أدهم نابلسي جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، بعد قرار اعتزاله الفن بشكل نهائي، حيث أشار إلى أنه "كان ينوي أن يتخذ هذه الخطوة منذ فترة، وذلك لأن الطريق الذي كان يسلكه لا يرضي الله".

ادهم النابلسي امام صلاة العشاء ب مسجد ❤️ تصوير اليوم الله يثبته ويوفقه 🤍 #ادهم_نابلسيpic.twitter.com/EC6Cyi5zG1 — ‎زَيّدْ 🔥 🇵🇸 (@Zeidf1010) January 1, 2022

وقال نابلسي: "خبر سعيد جدا بالنسبة لي، كل شخص فينا عنده أهداف بحياته، دائما يسعى ليحققها، لكن هل سألت نفسك عندما تصل لهدفك ماذا تعمل بعد ذلك؟ هل سوف تضع أهدافا جديدة أو ما ستفعل؟".

وتابع: "الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، يمكن أنا وكثير من الناس غافلين عنه، هو أن وجودنا في الحياة لنرضي رب العالمين، ونكون مثل ما أمر ربنا".

المصدر: "القاهرة 24"