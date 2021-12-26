أدهم نابلسي يكشف حقيقة رده على مايا دياب ويعلق على المقارنات بينه وبين فضل شاكر (فيديو)

كشف الفنان، أدهم النابلسي، حقيقة الصور المتداولة لتغريدات نسبت إليه حول رده على الفنانة مايا دياب، وعلق على المقارنات بين قراره وقرارات فنانين آخرين وتوجهاتهم، أبرزهم فضل شاكر.

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وفي تصريحات لبرنامج "ET بالعربية"، أشار أدهم النابلسي إلى أن التغريدات المتداولة بشأن رده على الفنانة مايا دياب، غير صحيحة، وأنه لم يرد عليها، ولا على أي معارض لرأيه، حتى وإن تحدثوا بطريقة غير لائقة، معتبرا أن كل شخص لديه الحرية في التعبير عن رأيه، وأنه على النقيض، تلقى العديد من التعليقات الجيدة التي يشكر عليها من أرسلوها له.

وجاء ذلك بعد أن كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة نسبت إلى النابلسي، أظهرت أن الفنان الأردني قال ردا على تغريدة مايا دياب التي وردت فيها (الفن مش حرام..الحرام إنكم فيه): "المصيبة والحرام انك معتبري حالك فنانة".

وفي إطار الحديث عن "تحول فكرة اعتزاله الفن، إلى تحريمه للمجال"، قال أدهم نابلسي: "ما بعرف مين ممكن يكون حول هاد الموضوع..لكن كل شخص يكون بيشوف الموضوع من منظور معين..وكله بيعلق".

وعن المقارنات بينه وبين فنانين سبقوه بخطوة الاعتزال، وخاصة فضل شاكر، أكد أدهم نابلسي أن هذه النقطة لم تعجبه بالجدل الحاصل عقب اعتزاله، وأوضح قائلا: "أنا ضد هاي الفكرة، لإن كل شخص بالوجود موجود مستقل عن الآخرين..كل شخص عندو آراءه ومعتقداته وحياته، وبالنهاية ما بيزبط نحكم من شخص عشخص..بغض النظر عني أو عن شخص آخر..بالعكس بتحكم عتجربة شخص من خلاله".

🔴والنقطة التي لم تعجب أدهم في هذا الجدل الحاصل هي المقارنات بينه وبين فنانين سبقوه بخطوة الاعتزال وخاصة فضل شاكر …

اللقاء الكامل هنا: https://t.co/sGiPR1bUbjpic.twitter.com/WBJA18Tlua — ET بالعربي (@ETbilArabi) December 25, 2021

المصدر: "ET بالعربية"