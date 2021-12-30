فرانس برس تكشف حقيقة صورة "الداعية الآلي"

انتشرت، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قيل إنها تظهر "داعية آليا"، لكن سرعان ما تم نفي الأمر والتأكيد على أن الصورة تعود لرجل آلي صنع تكريما للطبيب "ابن سينا".

وأظهرت الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا آليا يعتمر عمامة ويرتدي عباءة، وقال البعض أن الصورة تعود لـ "داعية آليا" صممته دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن الصورة تظهر في الحقيقة رجلا آليا صمم قبل أكثر من عشر سنوات في جامعة العين الإماراتية، وأطلق عليه اسم "ابن سينا" تكريما للفيلسوف والطبيب ابن سينا الذي عاش في القرن الحادي عشر للميلاد.

وجاء في التعليقات المرافقة "وصول الداعية الآلي إلى الإمارات".

وحصدت هذه المنشورات مئات المشاركات على موقعي فيسبوك وتويتر باللغة العربية في السنوات الماضية.

وفي السابع والعشرين من أكتوبر من العام 2009، نشرت وكالة فرانس برس تقريرا عن هذا الرجل الآلي الذي قدم آنذاك على أنه أول رجل آلي ناطق بالعربية.

ويبلغ طول "ابن سينا" 1,50 متر وهو يلبس ثوبا وعمامة، وعندما يتكلم بالعربية الفصحى، تتغير تعابير وجهه، ويمكن أن "يرى" وأن يتعرف على الأشياء، وأن يرد على الأسئلة، وأن يقرأ خطابا ويستخلص مضمونه.

وقال الباحث اليوناني نيكولاوس مافريديس "وسط التطور الذي نشهده هنا في الإمارات، من الجيد أن نرى مشاريع علمية وفكرية إلى جانب أعلى برج في العالم في دبي وكل هذه المباني الجميلة".

المصدر: AFP