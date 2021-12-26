جريمة يشوبها الغموض.. أم تقتل ابنتها في بغداد

كشفت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في العراق، اليوم الأحد، جريمة قتل غامضة لفتاة تبلغ من العمر 17 عاما من قبل والدتها بغرب العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة إجرام أبي غريب التابع لوكالة شؤون الشرطة عن وجود حادث قتل لفتاة تبلغ من العمر 17 عاما ضمن منطقة أبو غريب بغرب العاصمة بغداد، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث".

وأضاف البيان أنه "بعد التحري وجمع المعلومات تبين أن الحادث جنائي، ولدى إجراء التحقيق مع أهل الفتاة المجنى عليها اعترفت والدة الفتاة صراحة عن ارتكابها للجريمة".

وأشار البيان إلى إنه "تم تدوين أقوالها بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات، في حين تم إجراء كشف الدلالة وجاء مطابق للحقيقة والواقع".

المصدر: السومرية نيوز