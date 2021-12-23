 
مباشر
عاجل
بوتين مخاطبا الغرب: عليكم تقديم ضمانات أمنية وبشكل سريع

في حادثة هزت مدينة عراقية.. وفاة أم مع أطفالها الأربعة جراء اختناقهم بغاز الفحم

مجتمع

في حادثة هزت مدينة عراقية.. وفاة أم مع أطفالها الأربعة جراء اختناقهم بغاز الفحم
Reuters
بغداد، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0x9

أعلنت شرطة محافظة دهوك بشمال العراق، اليوم الخميس، وفاة أم مع أطفالها الأربعة جراء اختناقهم بغاز الفحم المستخدم للتدفئة في قرية تابعة لمدينة عقرة.

إقرأ المزيد
العراق.. عشيرة
العراق.. عشيرة "مريم الأميرة" تتجمع أمام منزلها وتطالب بالقصاص من شاب شوه وجهها

وقالت الشرطة في بيان، إن "الأم توفيت مع 4 من أطفالها في عقرة جراء الاختناق بغاز الفحم المستخدم للتدفئة فجر اليوم".

وأوضح البيان، أن "الحادث وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية عندما نامت المرأة وأطفالها في قرية قوبكا بمنطقة غرداسين وماتوا بسبب غاز الفحم".

أشار بيان الشرطة، إلى أن "والد الأطفال لم يكن في المنزل وقت وقوع الحادث، إذ يعمل منتسبا في قوات البيشمركة".

المصدر: "السومرية"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا