العراق.. عشيرة "مريم الأميرة" تتجمع أمام منزلها وتطالب بالقصاص من شاب شوه وجهها

بث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطع فيديو لعشرات الأشخاص الذين يرتدون الزي العربي ويحملون راية إحدى العشائر وهم يتجمعون أمام أحد المنازل في العاصمة بغداد.

وبحسب نشطاء تحدثوا لـRT، فإن هؤلاء الأشخاص هم عشيرة الفتاة "مريم الأميرة" التي ذاعت قصتها في خلال الأيام الماضية عندما شوه وجهها شابا تقدم للزواج منها.

يذكر أن شابا عراقيا تقدم إلى الزواج من "مريم الأميرة"، إلا أنها رفضته، وتسلل قبل أيام إلى منزلها في منطقة المنصور ببغداد وأحرق وجهها بمادة "التيزاب".

وعلى إثر هذه الحادثة، دافع نشطاء عن الفتاة ونظموا حملات للحصول على تبرعات لإجراء عملية تجميلية لها.

المصدر: RT