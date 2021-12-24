الرئيس الإيراني يهنئ البابا بالميلاد
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي ـ (وكالة الأنباء الإيرانية)
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أبرق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مهنئا رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان، البابا فرنسيس، بمناسبة عيد الميلاد وبدء العام الجديد 2022.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن رئيسي أعرب في برقيته عن "شكره وتقديره لجهود البابا في سبيل تقريب القلوب بين أتباع الديانات السماوية".
وقال رئيسي إن الاحتفال بالمناسبة يعد فرصة لتكريم السيدة مريم وتذكيرا بالصفات الأخلاقية لقدوة الإيثار، ومبشر خلاص المستضعفين، النبي عيسى، رسول السلام والمحبة، في مواجهة هيمنة السلطويين وإعطاء الأمل بمستقبل واعد للبشرية".
المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية
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