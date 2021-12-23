السعودية.. الكشف عن تفاصيل مؤلمة في حادثة دهس "مفحط" لمعلمة وطفلتيها بالرياض

تصدر وسم "نسرين النوفل" قائمة الأكثر تداولا في السعودية بعد حادث الدهس التي تعرضت له معلمة رفقة طفلتيها، أثناء ممارسة مراهق يبلغ من العمر 12 عاما، التفحيط بأحد شوارع الرياض.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة توثق لحظة انحراف السيارة بعدما فقد قائدها السيطرة عليها ودهس المعلمة وطفلتيها جنى ولين أثناء عبور الطريق ما أسفر عن وفاة الطفلتين، فيما تم نقل المعلمة إلى العناية المركزة في حالة حرجة، مطالبين الجهات الأمنية بسرعة ضبط الجاني.

ونشر الإعلامي طارق النوفل، شقيق المعلمة نسرين عبر حسابه على "تويتر" تغريدة قال فيها: "‏أختي وقرة عيني أم ياسر ترقد في العناية المركزة إثر حادث مروري فقدت فيه طيرين من طيور الجنة "جنى ولين".. إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، اللهم اربط على قلبها وأفرغ عليها صبرًا وجعل جنى ولين شفيعتين وستاراً عن النار، دعواتكم لها".

هنا تتحطم كل محاولات الصمود في وجه المشاعر …

اللهم اشفي اختي وقرة عيني ام ياسر …

وحسبي والله ونعم الوكيل على من كان السبب pic.twitter.com/IPCRHyzowa — طارق النوفل ™️ (@TARIQALNOFAL) December 20, 2021

حسبي الله ونعم الوكيل ..!!

استهتار نهايته ازهاق ارواح https://t.co/YQYVpXNqSw — طارق النوفل ™️ (@TARIQALNOFAL) December 22, 2021

وأفادت صحيفة "سبق" بأن مقطع فيديو للحادثة رصدته كاميرات المراقبة، أظهر أن النوفل وابنتيها واثنتين من قريباتها كن يسرن بجوار مركبات متوقفة على الرصيف وبشكل مفاجئ انحرفت مركبة لتتجه وترتطم بمركبة أخرى متوقفة بجوار الطريق ثم بالمعلمة وبناتها، وانحرفت بعدها لتصطدم بالأشجار.

وترقد نسرين في العناية المركزة بينما تخضع ابنتا عمها للعلاج في المستشفى أيضا من الإصابات البليغة التي تعرضن لها.

وكان هاشتاق #نسرين_النوفل، وصل الترند في السعودية في الساعات الأخيرة وسط دعوات لها بالشفاء العاجل ومحاسبة الجاني، حيث شارك في الترند طالبات وزميلات معلمة القرآن الكريم نسرين النوفل، وأمهات الطالبات، متحدثين عن طيب أخلاقها وحسن تعاملها ومحبة الطالبات لها، وحرصها على تعليم الطالبات.

المصدر: سبق+تويتر