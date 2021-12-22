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بالفيديو.. الأمن يقبض على امرأتين ورجل سطوا على محال تجارية في السعودية

مجتمع

بالفيديو.. الأمن يقبض على امرأتين ورجل سطوا على محال تجارية في السعودية
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أعلنت الشرطة السعودية في منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، القبض على 3 أشخاص (رجلان وامرأتان) ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية.

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وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على 3 مواطنين (رجل وامرأتان) ارتكبوا قضايـ جنائية تمثلت في السطو على متاجر للتموينات الغذائية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح، وجـرى إيقافهم واتخذت بحقهـم الإجـراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وتداولت العديد من الصفحات الإخبارية مقطع فيديو نشره حساب "سناب الداخلية" يظهر المجموعة وهي تقوم بعمليات سطو.

المصدر: RT

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