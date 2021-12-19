السعودية.. القبض على 5 أشخاص ظهروا في فيديو وبحوزتهم مخدرات في الرياض (فيديو)
أعلنت شرطة الرياض القبض على 5 أشخاص ظهروا في فيديو متداول وبحوزتهم مواد مخدرة في أحد الأماكن العامة بالمدينة.
وقال المتحدث باسم شرطة الرياض إن "الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من هوية 5 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول بحيازتهم مواد مخدرة، أثناء وجودهم في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض".
شرطة منطقة الرياض:— أخبار الوطن (@AlwatanNews24) December 18, 2021
القبض على 5 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو متداول بحيازتهم مواد مخدرة، أثناء وجودهم في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض.
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وأضاف أنه تم ضبطهم وتوقيفهم، مشيرا إلى أن جميعهم مواطنون سعوديون، وتم اتخاذ الإجراءات الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.
شرطة منطقة الرياض:— أخبار الوطن (@AlwatanNews24) December 18, 2021
القبض على 5 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو متداول بحيازتهم مواد مخدرة، أثناء وجودهم في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض.
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pic.twitter.com/67IOD5mEfU
المصدر: RT + "أخبار الوطن"
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