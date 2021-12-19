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السعودية.. القبض على 5 أشخاص ظهروا في فيديو وبحوزتهم مخدرات في الرياض (فيديو)

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السعودية.. القبض على 5 أشخاص ظهروا في فيديو وبحوزتهم مخدرات في الرياض (فيديو)
Reuters AHMED YOSRI
الشرطة السعودية
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أعلنت شرطة الرياض القبض على 5 أشخاص ظهروا في فيديو متداول وبحوزتهم مواد مخدرة في أحد الأماكن العامة بالمدينة.

وقال المتحدث باسم شرطة الرياض إن "الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من هوية 5 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول بحيازتهم مواد مخدرة، أثناء وجودهم في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض".

وأضاف أنه تم ضبطهم وتوقيفهم، مشيرا إلى أن جميعهم مواطنون سعوديون، وتم اتخاذ الإجراءات الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

المصدر: RT + "أخبار الوطن" 

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