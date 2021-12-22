زوجة ماكرون تلجأ للقضاء ضد مروجي شائعة أنها "متحولة جنسيا"

بدأت بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل اتخاذ إجراءات قانونية بعد انتشار مزاعم بأنها متحولة جنسيا، حسبما أعلن محاميها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامي جان إينوتشي، أن "الإجراءات القانونية ضد عدد من الأفراد بدأت بعد أن اكتسبت الادعاءات الكاذبة قوة دافعة جديدة في أعقاب نشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي في العاشر من ديسمبر".

ولم يذكر إينوتشي أسماء من تجري ملاحقتهم، كما لم يحدد ما إذا كانت الشكوى مقدمة أمام محكمة مدنية أم جنائية.

وكان أشخاص ينتمون لليمين المتطرف، هاجموا بريجيت ماكرون على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مطبوعة تابعة لليمين المتطرف هذه الشائعات التي لا أساس لها في فصل الخريف.

وتشير الشائعات المزعومة إلى أنها وُلدت ذكرا سُمي جون ميشيل ترونيو. وترونيو هو اسم بريجيت ماكرون قبل زواجها.

المصدر: "رويترز"