الشرطة الأردنية تلقي القبض على لص سرق سيارة بداخلها 3 أطفال

أعلنت الشرطة الأردنية أنها ألقت القبض على لص سرقة سيارة بها 3 أطفال في مدينة إربد شمالي المملكة، حيث بدأ الأطفال بالصراخ ما أثار ذعر اللص ليتسبب بحادث سير.

وأشارت مصادر مطلعة على تفاصيل الحادث، أنه "أثناء ذهاب مواطن وبرفقته 3 من أطفاله إلى سوق للخضروات، توقف لشراء بعض الحاجيات، وما أن ترجل الأب من السيارة، حتى استغل أحد اللصوص الموقف وتسلل إلى داخلها وقادها بسرعة هاربا من المكان".

وأضافت: "وما هي إلا لحظات حتى بدأ الأطفال بالصراخ، مما تسبب بحالة ذعر لدى اللص الذي كان يقود بسرعة كبيرة، لتصطدم السيارة بأحد المحال التجارية، مما أدى إلى إصابته بجروح، بينما نجا الأطفال بأعجوبة".

وقال مصدر أمني، إن "الأطفال لم يصابوا بأذى، بينما تم إلقاء القبض على اللص بعد إصابته، وتم فتح تحقيق بالحادث".

المصدر: وسائل إعلام أردنية