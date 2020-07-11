الأردن.. تقرير أمني يكشف ارتفاع نسب الجرائم في 2019 ومرتكبيها

ارتفعت معدلات الجرائم المرتكبة في الأردن عام 2019 بنسبة 7.57% مقارنة بالعام 2018، بحسب التقرير الإحصائي الجنائي الذي نشرته مديرية الأمن العام على موقع ادارة المعلومات الجنائية.

كما كشف التقرير عن أن أكثر مرتكبي الجرائم في الأردن هم من ينتمون الى فئة "الأعمال الحرة"، يليهم العاطلون عن العمل، بينما كانت أقل نسبة لمن ينتمون إلى فئة الموظفين.

ويظهر التقرير أن أكثر الأسباب التي دفعت لارتكاب جرائم القتل العمد والقصد في الأردن خلال العام 2019، هي الخلافات الشخصية وبنسبة 48.18%، تلتها جرائم الخلافات العائلية وشكلت ما نسبته 30.91 %، في حين جاءت دوافع الثأر والدفاع عن النفس والمجهولة الأقل نسبة (0.91%).

كما صنف التقرير أبرز الجرائم المرتكبة عام 2019 من مجموع الجرائم المرتكبة بالمملكة، حيث شكلت جرائم السرقات ما نسبته 54.63%، فيما جاءت جرائم الاحتيال ثانيا بنسبة مقدارها 10.45%، تلتها جرائم المقاومة والاعتداء على الموظفين بنسبة 8.51%، فجرائم اطلاق العيارات النارية بنسبة 8.19%، وجرائم سرقة السيارات بنسبة 2.67%، واخيرا جرائم القتل العمد والقصد بنسبة 0.41% من إجمالي الجرائم المرتكبة.

وبحسب التقرير هناك مؤشرات ارتفاع وانخفاض في نسبة ارتكاب الجرائم خلال العام 2019 مقارنة مع العام 2018 حيث بلغت نسبة الزيادة في جرائم القتل العمد والقصد بنسبة 30.95%، والشروع بالقتل بنسبة 3.16%، وجرائم السرقات بنسبة 13.25%، وجرائم الاحتيال 7024%، وجرائم اطلاق العيارات النارية 16.3%، والقضايا الأخلاقية 0.71%، بينما انخفضت جرائم الإيذاء البليغ الى نسبة 1.48%.

وكشف التقرير عن أن أعلى نسبة ارتكاب لجرائم القتل كانت في إقليم الوسط حيث بلغت النسبة 30.00% من مجموع جرائم القتل في المملكة، تلاه إقليم العاصمة بنسبة 27.27%، ثم إقليم الشمال بنسبة 19.09%، وكانت أقل نسبة في إقليم الجنوب(10%).

ويشير التقرير إلى أن الفئة العمرية (18-27) عاما كانت الأكثر ارتكابا لجرائم القتل العمد والقصد وبنسبة بلغت 33.83% وأقل نسبة كانت في الفئة العمرية أقل من 18 سنة (الاحداث 3.98 %)، موضحا أن نسبة الإناث في ارتكاب جرائم القتل العمد والقصد بلغت 5.74 %.

المصدر: الغد الأردنية