ارتفاع الطلب على خدمات بابا نويل في روسيا

ارتفع الطلب في روسيا على السهرات بمشاركة بابا نويل، كما ارتفع سعر خدماته.

وقال ناطق باسم بوابة "أفيتو" الإلكترونية الروسية لبيع وشراء الخدمات إن الطلب على إحضار بابا نويل ("أبو الصقيع" الروسي) وحفيدته الثلجية (سنيغوروتشكا) في ليلة رأس السنة ارتفع إلى حد بعيد في روسيا.

kelohouse.ru

وقد سجلت البوابة أكبر طلب على خدمات بابا نويل وحفيدته في مدينة محج قلعة بشمال القوقاز الروسي حيث ارتفع بنسبة 133% وفي مدينة ياروسلافل (125%) ومدينة تيومن بغرب سيبيريا (116%) ومدينة أوفا (89%).

إقرأ المزيد

أما متوسط سعر السهرة بمشاركتهما فارتفع في روسيا بنسبة 15%. وقال رئيس قسم المبيعات في بوابة "أفيتو" إيفان تشولكوف، إن السعر المتوسط لساعة واحدة للسهرة بمشاركة بابا نويل وحفيدته في ليلة رأس السنة بلغ 1500 روبل (نحو 20 دولارا). بينما سيدفع سكان محج قلعة الذين يريدون استقبال رأس السنة بصحبة بابا نويل 2500 روبل وسيدفع سكان موسكو 2200 روبل.

وأرخص حضور لبابا نويل في مدينتي تولياتي (900 روبل) وليبيتسك (800 روبل).

يذكر أن مدينة (فيليكي أوستيوغ) بشمال روسيا تعد تقليديا موطنا لبابا نويل من حيث ينطلق كل عام في شهر ديسمبر قطار بابا نويل الذي يتوقف في كل محطة ويوزع الهدايا على الأطفال.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا