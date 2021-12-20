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بالفيديو... انهيار شجرة رأس السنة في مدينة أوكرانية

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وقع في مدينة ماريوبول الأوكرانية حادث انهيار شجرة رأس السنة الرئيسية والتي تم وضعها مؤخرا في وسط المدينة.

وقالت السلطات المحلية إن أسباب الحادث تعود إلى الرياح القوية، مضيفة أنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

كما وعدت السلطات باستعادة نصب شجرة رأس السنة في القريب العاجل.

المصدر: سبوتنيك

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