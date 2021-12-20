صور تثير الجدل لشابين يظهران بزي حاخام يهودي في صعيد مصر

أثيرت حالة من الجدل في شوارع محافظة أسيوط بصعيد مصر، بعدما ظهر شابان يرتديان زي حاخامات يهود، ويتجولان في شوارع المحافظة.

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وتسببت الصور في إثارة الجدل، خاصة وأنها في محافظة أسيوط والتي في بعض الأحيان يردد قلة من الناس عبارة قديمة تقول "أسيوط يهود مصر".

ويقول أحد الشباب المشاركة في التصوير إنه لم يقصد أي إهانة لشعب أسيوط ولا أي ديانة أو بلد أخرى، وأنه حاول السخرية من عبارة "أسيوط بلد اليهود": "إحنا حبينا نسخر من الناس اللي بتقول "أسيوط بلد اليهود" بطريقتنا الخاصة".

وتعجب من حالة الجدل التي أثارتها الصور خاصة أنها نشرت مرفقة بهاشتاغ "أسيوط مش يهود"، إلا أنه يرى أن السبب في ذلك هو استغلال بعض الصفحات لهذه الصور بشكل بعيد عن هدفها الأساسي: "المشكلة أن في صفحات نشرت الصور دي من غير الهاشتاغ اللي إحنا كاتبينه وده اللي عمل مشكلة".

المصدر: الوطن