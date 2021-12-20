الثلوج تتساقط في مشهد قد يشاهده البعض لأول مرة في مصر (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لسقوط الثلج من سماء محافظة الإسكندرية فجر اليوم بسبب ذروه المنخفض الجوى وانخفاض درجات الحرارة.

إقرأ المزيد

وكانت هيئة ميناء الإسكندرية قد أعلنت صباح اليوم، غلق الهيئة العامة لمينائي الإسكندرية والدخيلة لحين تحسن الأحوال الجوية.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناءي بور توفيق والزيتيات بالسويس في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.

وقالت الهيئة إن ميناء شرم الشيخ أغلق في وقت لاحق من يوم الاثنين.

يأتي القرار نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات من ارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات.

المصدر: اليوم السابع