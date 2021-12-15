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مصر.. صور مثيرة للجدل تسبب في المطالبة بالتحقيق مع محمد رمضان

مجتمع

مصر.. صور مثيرة للجدل تسبب في المطالبة بالتحقيق مع محمد رمضان
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وجهت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان هاني شاكر، خطابا لنقابة المهن التمثيلية، بشأن سرعة التحقيق مع الفنان محمد رمضان، لما ورد ضده من مخالفات.

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ويتضمن خطاب نقابة الموسيقيين المخالفات التي وردت ضد الفنان محمد رمضان، ولعل أبرزها خلع ملابسه على المسرح في أثناء إحياء الحفلات، وذلك بالإضافة إلى أسلوبه الاستفزازي من خلال التقاط صور بداخل الطائرة وغيرها، وهو واضع حذائه في وجه الجمهور.

واستكملت المصادر أن الفنان محمد رمضان موقوف عن إحياء الحفلات في مصر، لحين التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن التحقيق معه.

وكان الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قد طالب بإحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق، وبعدم منحه تصاريح لإقامة حفلات داخل مصر، وقال هاني شاكر، خلال صالون ثقافي بقصر السينما: "بناء على التقارير المقدمة من لجنة العمل والمكلفة بالرصد، وبعد توقيع محمد رمضان بإقرار والتزامه، تبين مخالفته للإقرار هو ومنظم حفله".

وأكد هاني شاكر: "لن نمنح تصاريح لمحمد رمضان قبل التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية وخروج نتيجة التحقيق".

المصدر: القاهرة 24

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