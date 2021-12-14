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الفنانة شيرين عبد الوهاب تتحدث عن علاقتها بسعد الحريري

مجتمع

الفنانة شيرين عبد الوهاب تتحدث عن علاقتها بسعد الحريري
Reuters
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قالت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، أن رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، كان دائم التواصل معها ويسأل عنها في أصعب فتراتها.

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وفي حديث مع الإعلامية نضال الأحمدية، قالت شيرين: "مليش دعوة إذا كان فاسدا ولا لأ".. سعد الحريري سأل عليا في يوم كنت فيه ضعيفة وقف معايا واتصل بيا ساعة موضوع الاعتزال وقالي احنا أهلك وأي طلبات احنا معاكي".

وأوضحت الفنانة المصرية أنّ سعد الحريري كان يدعمها، مضيفة: "الحريري اتصل بيا ساعة اعتزالي، وهشيله ده لحد ما أموت".

المصدر: "الجرس"

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